Il Manchester United vuole provare a prolungare il matrimonio con Paul Pogba. Secondo quanto riferisce l'Equipe i Red Devils potrebbero incontrare a breve Mino Raiola, agente del centrocampista francese, per parlare proprio del rinnovo (il contratto attuale scade nel 2021). Bisognerà vedere se il Campione del Mondo, che in estate voleva lasciare Manchester per il Real Madrid, sarà disposto a discutere di questa ipotesi dopo che è stato 'trattenuto' in Inghilterra.