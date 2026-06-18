Lo Spezia si affida ad Angelozzi ds per tornare in serie A

18 Giu 2026 - 13:10
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Guido Angelozzi © Getty Images

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Lo Spezia riparte dal direttore sportivo della promozione in serie A per riaprire un ciclo vincente. Nelle prossime ore Guido Angelozzi, 71 anni, dovrebbe liberarsi del contratto in essere con il Cagliari per firmare successivamente un accordo pluriennale con il club ligure che lasciò nel 2020 dopo la storica vittoria dei play off della squadra di Vincenzo Italiano. Decisivo per convincere l'esperto dirigente il programma esposto dal proprietario Thomas Roberts attraverso il presidente Charlie Stillitano, attualmente impegnato ai Mondiali americani, che prevede il ritorno in serie B per poi puntare nuovamente alla massime serie. Per Angelozzi si tratterebbe della terza volta da uomo mercato dello Spezia, per cui ha già lavorato nel 2014/15 e poi ancora dal 2018 al 2020. Per la panchina é forte la candidatura di Marco Turati, ex tecnico del Siracusa e già nello staff di Italiano allo Spezia per un triennio. 

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