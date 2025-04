Liverpool, Slot si tiene stretto Chiesa: "Contiamo su di lui"

La prima stagione di Federico Chiesa al Liverpool ha vissuto più di bassi che di alti. L'azzurro all'inizio ha faticato a trovare la condizione fisica necessaria per giocare in Premier League poi, una volta in forma, ha dovuto vedersela con la spietata concorrenza sugli esterni dei Reds. Oggi però il suo allenatore, Arne Slot, dice di fare affidamento sui di lui: "È stato bello vedere che ha avuto un impatto sulla partita", in riferimento alla finale di Carabao Cup contro il Newcastle in cui l'ex Juve ha segnato il gol del 2-1. "Sappiamo che possiamo contare su di lui nel momento in cui ne avremo bisogno".