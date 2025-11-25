Lazio, Insigne è più vicino, occhi anche su Fabbian e Berti

© Getty Images
La Lazio inizia a muoversi in vista del mercato di gennaio e il primo colpo potrebbe essere proprio quello di cui si parla da più tempo, che porterebbe Lorenzo Insigne in maglia biancoceleste e di nuovo alla corte di Maurizio Sarri. I dialoghi procedono senza intoppi e Insigne inizia finalmente a vedere vicino il suo ritorno in Serie A dopo gli anni passati a Toronto.
Sul fronte uscite, è possibile che per non incorrere in nuove sanzioni sul mercato, la Lazio possa decidere di sacrificare uno tra Isaksen, Castellanos o Guendouzi, per cui il Sunderland sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 25-30 milioni di euro, una cifra che farebbe comodo alle casse biancocelesti. Tra entrate e uscite un occhio anche ai giovani, con la dirigenza vigile sui profili di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, e Tommaso Berti, fresco di rinnovo con il Cesena.