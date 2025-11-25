Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, Insigne è più vicino, occhi anche su Fabbian e Berti

25 Nov 2025 - 11:14
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio inizia a muoversi in vista del mercato di gennaio e il primo colpo potrebbe essere proprio quello di cui si parla da più tempo, che porterebbe Lorenzo Insigne in maglia biancoceleste e di nuovo alla corte di Maurizio Sarri. I dialoghi procedono senza intoppi e Insigne inizia finalmente a vedere vicino il suo ritorno in Serie A dopo gli anni passati a Toronto. 

Sul fronte uscite, è possibile che per non incorrere in nuove sanzioni sul mercato, la Lazio possa decidere di sacrificare uno tra Isaksen, Castellanos o Guendouzi, per cui il Sunderland sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 25-30 milioni di euro, una cifra che farebbe comodo alle casse biancocelesti. Tra entrate e uscite un occhio anche ai giovani, con la dirigenza vigile sui profili di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, e Tommaso Berti, fresco di rinnovo con il Cesena. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:14
Lazio, Insigne è più vicino, occhi anche su Fabbian e Berti
10:11
Hauge ricorda l'arrivo al Milan: "Una videochiamata di Maldini ed ero rossonero"
23:13
Liverpool, Slot a rischio: si parla di possibili sostituti
22:38
Echeverri torna al City? Guardiola: "Chiedete al suo agente..."
21:30
Real, Vinicius ha comunicato di non voler rinnovare