Hauge ricorda l'arrivo al Milan: "Una videochiamata di Maldini ed ero rossonero"

Questa sera il suo Bodo Glimt sfiderà la Juventus, una squadra che Jens Petter Hauge conosce bene visto il suo passato al Milan. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'esterno norvegese ricorda il suo arrivo in rossonero dopo i preliminari di Europa League del 2020: "Ricordo il caos del dopo gara, il ds che mi disse: 'Jens, ti vogliono...'. Il telefonino si riempiva di messaggi e, poche ore dopo, ero un giocatore rossonero. 'Jens, ti aspettiamo a Milanello...', stavolta era Paolo Maldini in videochiamata al cellulare. Emozioni e sensazioni uniche, facevo fatica a capire cosa mi stesse accadendo...".