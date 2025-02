Liverpool, Salah prepara l'addio: "In 8 anni qui ho dato tutto"

Manca sempre meno al fatidico 30 giugno e ancora della telenovela rinnovo Salah-Liverpool non si intravede l’epilogo. L'egiziano a 32 anni sta avendo una delle migliori stagioni della sua carriera a livello di gol e assist, tanto da far ipotizzare una possibile vittoria del pallone d'oro. Suona strano dunque che il suo club, il Liverpool, non abbia ancora trovato un'intesa con il calciatore per il rinnovo di contratto, in scadenza proprio il prossimo 30 giugno. Salah nelle sue dichiarazioni è sempre stato molto vago, senza chiudere nessuna porta. Le ultime parole dell'egiziano sanno però d'addio: "Voglio che i tifosi mi ricordino che uno che ha sempre dato tutto, per loro e per la città. Vorrei solo che ricordassero che in questi otto anni ho sempre dato il massimo". Poi la fatidica domanda sul rinnovo a cui Salah ha risposto, quasi sconsolato, sviando l'argomento: "Penso solo a vincere la Premier League, vedremo a fine stagione..."