Liverpool, per il post-Konaté spunta Gonçalo Inacio: si valuta anche un'alternativa in Serie A

08 Giu 2026 - 15:58
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Il Liverpool è alla ricerca del sostituto di Ibrahima Konaté, per cui manca solo l'ufficialità del passaggio a parametro zero al Real Madrid. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il nuovo tecnico dei Reds Andoni Iraola avrebbe messo nel mirino Gonçalo Inacio: il centrale dello Sporting Lisbona è dotato di buona gestione della palla e può giocare un ruolo chiave nella manovra di costruzione. Il classe 2001 ha un contratto fino al 2030 ed è valutato intorno ai 40 milioni di euro. Tra le alternative ci sarebbe anche Sam Beukema del Napoli. 

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