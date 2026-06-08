Liverpool, per il post-Konaté spunta Gonçalo Inacio: si valuta anche un'alternativa in Serie A

Il Liverpool è alla ricerca del sostituto di Ibrahima Konaté, per cui manca solo l'ufficialità del passaggio a parametro zero al Real Madrid. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il nuovo tecnico dei Reds Andoni Iraola avrebbe messo nel mirino Gonçalo Inacio: il centrale dello Sporting Lisbona è dotato di buona gestione della palla e può giocare un ruolo chiave nella manovra di costruzione. Il classe 2001 ha un contratto fino al 2030 ed è valutato intorno ai 40 milioni di euro. Tra le alternative ci sarebbe anche Sam Beukema del Napoli.