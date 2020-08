Liverpool, Klopp: "Nel 2024 potrei fermarmi"

Jurgen Klopp non esclude la possibilità di lasciare il calcio alla scadenza del suo contratto con il Liverpool. Il 53ennne tecnico tedesco è legato ai Reds fino al 2024. "Mi prenderò un anno di pausa e poi mi chiederò se mi manca il calcio", ha dichiarato al sito 'Sportbuzzer'. "Se non sarà così, sarà la fine di Jurgen Klopp come allenatore", ha aggiunto.