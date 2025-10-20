Dall'Inghilterra. Vlahovic vuole il Tottenham

Momento complicato in casa Juve: la vittoria manca da più di un mese e gli attaccanti faticano a ingranare. Tra questi, Vlahovic sembra essere quello più orientato a lasciare Torino nelle prossime sessioni di calciomercato, nonostante i due gol di inizio stagione avessero, per qualche settimana, allontanato le voci su un possibile addio. L'attaccante serbo valuta mete all'estero, in particolare in Inghilterra. Come riportato dall'ex Ceo dell'Everton Keith Wyness nel corso di un'intervista al portale Football Insider , Vlahovic starebbe meditando il trasferimento al Tottenham, un contesto in cui le sue caratteristiche tecniche potrebbero adattarsi alle necessità della squadra di integrare in rosa una punta di peso.