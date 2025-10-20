Nottingham Forest, Dyche candidato numero uno per la panchina

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Nottingham Forest avrebbe individuato Sean Dyche come nuovo allenatore dopo l'esonero di Postecoglou. Le trattative tra il tecnico e il club sarebbero già ben avviate, visto che il proprietario Evangelos Marinakis vuole chiudere il tutto in tempi brevi. Nei giorni scorsi, si era parlato anche dell'ipotesi Mancini ma ora il nome dell'ex ct sembrerebbe essere sceso nelle preferenze. Dyche è attualmente senza squadra dopo la fine dell'avventura all'Everton lo scorso gennaio.