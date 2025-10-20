L'Inter spara alto per Bisseck: servono 40 milioni

Dal portale svizzero di Sky Sport arrivano notizie interessanti sul futuro di Yann Bisseck. Ormai chiuso dall'arrivo di Akanji, il difensore classe 2000 sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Chivu e a gennaio potrebbe cambiare aria per trovare più minutaggio e continuità. Ipotesi che l'Inter starebbe valutando attentamente, ma a una cifra molto importante. Stando a quanto trapela dalla Svizzera, i nerazzurri avrebbero deciso di sparare alto per Bisseck, fissando in almeno 40 milioni di euro la base d'asta per il suo cartellino.