Mercato

Juventus: Rugani rinnova fino al 2028

20 Ott 2025 - 16:28
© Getty Images

© Getty Images

Daniele Rugani resterà alla Juventus fino al 2028. La notizia, nell'aria da qualche tempo, è stata ufficializzata dal club bianconero con una nota apparsa sul sito: "La storia insieme continua: Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri. Un cammino comune iniziato nel 2012, quando appena maggiorenne Daniele ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera. Da lì in poi una crescita costante, in un continuo lavoro di maturazione che lo ha portato a essere l’uomo, il professionista e il calciatore che è oggi. Tra i giocatori attualmente in rosa, Rugani è quello che ha vinto il maggior numero di match sia in Serie A (90) che tra tutte le competizioni (111) con la maglia della Juventus. Esperienza e disponibilità che non vengono mai meno da parte di un giocatore che ha sempre saputo farsi trovare pronto, rappresentando una garanzia sul piano difensivo e anche in grado di togliersi qualche soddisfazione a livello offensivo - autore di 11 gol nelle sue 152 presenze totali con la Juventus. Una storia fatta di vittorie e trofei, ma anche di capacità di sapersi rialzare dopo aver attraversato momenti difficili. Una storia che andrà avanti, fino al 2028, insieme".

