Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Bakola: arriva dal Marsiglia

02 Feb 2026 - 19:26

Il Sassuolo "comunica di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darryl Bakola.

Bakola nasce a Clichy, piccolo comune a nord della Francia, il 30 novembre 2007 da genitori di origine congolesi.

Cresciuto nelle giovanili di Asnières, RC France ed Red Star, nel 2022 è stato acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Centrocampista di piede destro con propensione alla fase offensiva, con l’OM gioca con le squadre del settore giovanile vincendo una French Youth Cup prima di approdare in prima squadra il 5 gennaio del 2025 facendo il suo esordio nella gara contro il Le Havre. Nella stagione corrente Bakola ha collezionato fin qui 8 presenze in Ligue 1, una in Coupe de France e una in Champions League contro il Newcastle nella vittoria per 2-1 della fase a gironi.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Darryl!". 

Ultimi video

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Calciomercato Live, il punto delle 20

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

00:58
Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

01:24
Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:05
Mateta resta, Larsen va comunque al Crystal Palace: è ufficiale
21:04
Benzema va da Simone Inzaghi: addio all'Al Ittihad per l'Al Hilal
21:01
Giallo Kouamé, sfuma il passaggio al Verona: contratto depositato ma manca una firma
20:10
Iling-Junior torna in Italia: ufficiale il passaggio al Pisa
20:07
Goglichidze lascia l'Udinese: ufficiale il passaggio al Watford