Liverpool, Alisson chiama l'Internacional: "Mi piacerebbe tornarci"

Alisson non ha intenzione di lasciare il Liverpool, però non nasconde la voglia di tornare in Brasile. Il portiere dei Reds ha parlato ai microfoni "Ho ancora due anni e mezzo di contratto con il Liverpool e spero di onorare fino in fondo questo impegno. Poi nel calcio non c'è niente di certo. Per quello che verrà sono aperto a tutto - ha spiegato Alisson in un'intervista a One Football -. Un ritorno all'Internacional di Porto Alegre? Guardo tutte le loro partite, Conservo bellissimi ricordi di quello che ho vissuto lì e il desidero di tornare a vestire quella maglia c'è. Devo ammetterlo".