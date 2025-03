Lipsia, niente esonero per Marco Rose. Ma a giugno si cambia

Nessun ribaltone in vista in casa Lipsia dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Mainz. Il club tedesco ha deciso di proseguire con l'attuale allenatore, Marco Rose, almeno fino al termine della stagione. Nonostante all'interno del club ci sia grande insoddisfazione per i risultati fin qui conseguiti e il momentaneo sesto posto in classifica, la RB preferisce attendere la fine della stagione per ripartire da zero con un nuovo tecnico. Niente soluzioni provvisorie dunque, a meno di eventuali nuovi tracolli. Il nome in cima alla lista per giugno è quello di Sebastian Hoeness, coach dello Stoccarda. Nella lista ci sono anche Roger Schmidt (ex tra le altre di Leverkusen, Psv e Benfica) e Oliver Glasner, attualmente al Crystal Palace.