Lione costretto a vendere: da Cherki a Mikautadze, le occasioni per il mercato delle italiane

Il Lione è ancora sotto shock per la decisione della federazione di punirlo con la retrocessione precauzionale in Ligue 2 a causa dei 500 milioni di euro e oltre di debiti. Per evitare il destino segnato, la società francese - che non potrà fare mercato in entrata a gennaio - dovrà migliorare il passivo: in pratica i migliori giocatori saranno messi sul mercato. Dal fantasista Rayan Cherki all'ex regista del Venezia Tanner Tessmann, i nomi sui taccuini delle dirigenze italiane non mancano, ma la concorrenza è destinata ad aumentare vista la situazione da fuoritutto.