L'Inter vuole tenersi Sanchez ma lo United ha deciso di riprenderlo 

Nonostante gli costi 550.000 euro alla settimana, e sia destinato al ruolo di attaccante di rincalzo, Alexis Sanchez, secondo il quotidiano sportivo spagnolo "As", tornerà al Manchester United. Resta solo da capire quando, visto che il 30 giugno scade il contratto con l'Inter ma la stagione nerazzurra finirà ad agosto con l'Europa League. L'allenatore dei red devils, Ole Gunnar Solksjaer, non sembrava intenzionato a riaverlo in rosa ma alla fine è stato convinto da Ed Woodward, il vice presidente esecutivo dello United.

L'Inter, però, lo terrebbe volentieri. La prestazione di Napoli ha confermato che, quando chiamato in causa, il cileno può comunque dare vivacità all'attacco nonostante abbia collezionato solo 16 presenze totali in stagione (9 in campionato) con un solo gol e due assist. Al momento, insomma, resta da capire la volontà del giocatore e la data effettiva di fine prestito.