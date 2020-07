Dopo Hakimi, l'Inter vuole mettere il turbo per Tonali

LA SVOLTA

L'Inter che verrà ha il volto dei giovani: quello di ieri era Hakimi, classe 1998, che ha firmato con i nerazzurri e si prepara a una stagione da vivere da protagonista, quello di oggi è Sandro Tonali, classe 2000, prossimo designato acquisto di Marotta. Il centrocampista del Brescia è da tempo finito nel mirino dei più grandi club della Serie A, ma i nerazzurri sono in deciso vantaggio. Le cifre dell'operazione sono ancora molto ballerine così come la forbice tra domanda e offerta.

























































Cellino non vuole andare sotto i 45-50 milioni di euro, mentre il club nerazzurro non è disposto a spendere più di 30 milioni più 5 di bonus e per questo attende il finale di stagione, soprattutto se il Brescia dovesse retrocedere perdendo forza contrattuale.

Antonio Conte, che sogna la coppia nazionale per il suo centrocampo con il baby fenomeno Barella (classe 1997), oggi lo vedrà in campo da avversario. E sarà l'ultima volta per Tonali che poi lascerà un Brescia che quest'anno ha detto poco nel massimo campionato. Cellino non ha intenzione di lasciar partire il suo gioiello per pochi denari e darà certamente battaglia.

Per l'Inter, tuttavia, la strada è tracciata: largo ai giovani per una linea verde da far tremare i polsi agli avversari.