Atletico Madrid, Lino conteso tra Napoli e Flamengo: l'intreccio con Lookman

L'Atletico Madrid è molto vicino alla cessione di Samuel Lino, esterno sinistro che può giocare sia a centrocampo che in attacco, al Flamengo per 25 milioni di euro. Il brasiliano, secondo quanto riporta Matteo Moretto, avrebbe un accordo con il Mengao per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Sul giocatore c'era anche il Napoli che però sembra voler dare priorità all'affare Ndoye. La cessione di Lino, che sia in Italia o in Brasile, avrebbe conseguenze anche sull'affare Lookman: l'Atletico Madrid libererebbe un posto in rosa e aggiungerebbe ulteriori fondi per tentare il sorpasso sull'Inter per l'esterno dell'Atalanta. I Colchoneros infatti erano la squadra più interessata al nigeriano prima dell'inserimento dei nerazzurri.