L'indiscrezione dalla Spagna: la Juve è vicina all'accordo per Jimenez

La Juventus, sempre alla ricerca di una prima punta che possa sostituire Higuain, sta accelerando la trattativa con il Wolverhampton per Raúl Jiménez. Secondo "As" i contatti tra la dirigenza bianconera e il club inglese si sono intensificati e sono arrivati a buon punto. Dopo l'ottima stagione in Premier, i Wolves avevano stabilito una valutazione di 100 milioni per l'attaccante messicano. La Juventus, al momento, offre la metà. Secondo il giornale spagnolo l'accordo si può chiudere a 80 milioni.