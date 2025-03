Anche grazie alla possibilità di liberarsi gratis a giungo Jonathan David è finito nel mirino di diversi top club europei, Juve e Inter comprese, ma il suo sogno è chiaro. "La Premier League è molto più veloce e fisica rispetto a tutti gli altri campionati. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga e, per me... è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì", ha detto l'attaccante canadese.