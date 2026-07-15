Chicago Fire, inizia l'avventura di Robert Lewandowski negli Stati Uniti: presentato ufficialmente

Lewa ha poi detto di aver chiamato e chiesto consiglio a Bastian Schweinsteiger e a Thomas Muller in merito agli Stati Uniti e alla città di Chicago, ricevendo reazioni entusiaste in merito: "Quando ho iniziato a chiedere non solo della MLS, ma anche della città e del club, mi hanno detto che è incredibile anche per la vita, non solo come club per l'allenamento, ma anche per la famiglia, è fantastico. Vedo il potenziale per vincere i titoli con il nuovo club." Ha aggiunto poi: "E sono molto, molto, molto felice perché è il nuovo passo nella mia carriera, il nuovo passo nella mia vita. Ma spero che possiamo goderci molto e anche, insieme al vecchio staff, ai vecchi giocatori, fare il nostro lavoro non solo vincendo le partite, ma come ho detto prima, vincendo anche i titoli. E ora siamo in una buona posizione, ma ovviamente dobbiamo lavorare sodo e spero che dopo la stagione potremo godere molto di ciò che realizziamo. Alla mia età è un po' più facile cambiare club perché so che a volte devo avere pazienza con tutto ciò che succede intorno a me, non solo in campo, ma anche fuori. Perché ovviamente, se hai tutto pronto nella tua vita e hai un cambiamento rispetto alla tua zona di comfort, per trovare e apprezzare le cose nuove ci vuole tempo. Ma ovviamente non posso dimenticare che l'attenzione principale dovrebbe essere sempre sul campo".