Oltreoceano

Chicago Fire, inizia l'avventura di Robert Lewandowski negli Stati Uniti: presentato ufficialmente

La stella ex Barcellona e Bayern Monaco ha scelto la Mls per proseguire la propria carriera professionale

15 Lug 2026 - 12:27
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Robert Lewandowski è stato presentato ufficialmente ai tifosi e media del Chicago Fire FC: la stella polacca, lasciato il Barcellona, ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti per continuare a giocare ma senza le pressioni europee. Emozionato, è stato accompagnato da Gregg Berhalter, allenatore e direttore sportivo del club statunitense. Il centravanti classe 1988 ha parlato così ai microfoni americani: "Non riuscivo a immaginare di giocare in un'altra squadra in Europa al di fuori del Barcellona, motivo per cui sapevo che la mia prossima avventura sarebbe stata fuori dal continente. Per me, per la mia famiglia, non è un cambiamento facile passare dall'Europa a fuori, ma speriamo che questo sia un nuovo bel capitolo della nostra vita".

Lewa ha poi detto di aver chiamato e chiesto consiglio a Bastian Schweinsteiger e a Thomas Muller in merito agli Stati Uniti e alla città di Chicago, ricevendo reazioni entusiaste in merito: "Quando ho iniziato a chiedere non solo della MLS, ma anche della città e del club, mi hanno detto che è incredibile anche per la vita, non solo come club per l'allenamento, ma anche per la famiglia, è fantastico. Vedo il potenziale per vincere i titoli con il nuovo club." Ha aggiunto poi: "E sono molto, molto, molto felice perché è il nuovo passo nella mia carriera, il nuovo passo nella mia vita. Ma spero che possiamo goderci molto e anche, insieme al vecchio staff, ai vecchi giocatori, fare il nostro lavoro non solo vincendo le partite, ma come ho detto prima, vincendo anche i titoli. E ora siamo in una buona posizione, ma ovviamente dobbiamo lavorare sodo e spero che dopo la stagione potremo godere molto di ciò che realizziamo. Alla mia età è un po' più facile cambiare club perché so che a volte devo avere pazienza con tutto ciò che succede intorno a me, non solo in campo, ma anche fuori. Perché ovviamente, se hai tutto pronto nella tua vita e hai un cambiamento rispetto alla tua zona di comfort, per trovare e apprezzare le cose nuove ci vuole tempo. Ma ovviamente non posso dimenticare che l'attenzione principale dovrebbe essere sempre sul campo".

Berhalter ha poi preso parole e affermato: "Questo è un acquisto enorme per il nostro club di calcio. Siamo entusiasti di portare Robert nel club. Siamo entusiasti di vedere come potrà cambiare la cultura. Una cosa che ho capito conoscendo Robert è che non è solo un calciatore straordinario, ma è una persona straordinaria, molto umile, molto determinata".

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