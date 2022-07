Lewandowski, finalmente Barcellona. Accordo tra blaugrana e Bayern. "Otto anni speciali"

fine della telenovela

Il polacco firmerà un triennale con opzione per il quarto anno. Il dirigente dei bavaresi Kahn: "Ritenuto opportuno lasciarlo andare"

© Twitter Sport "Questi otto anni sono stati speciali, non li dimenticherò. Mi sono davvero divertito a Monaco. E tornerò per salutare come si deve tutte le persone che lavorano per il club". Robert Lewandowski non è ancora un giocatore del Barcellona ma intanto a Sky Sport DE pronuncia parole di addio al Bayern Monaco. La trattativa tra blaugrana e bavaresi ha subito l'accelerata decisiva: dopo settimane di schermaglie e di rifiuti - respinta al mittente una prima offerta di 40 milioni fissi più 5 variabili e una seconda di 50 milioni - è stato raggiunto un pre-accordo tra i due club che prevede il pagamento da parte della società catalana di 50 milioni di euro tra parte fissa e parte variabile (45 + 5). La conferma dell'intesa è arrivata dal dirigente del Bayern Oliver Khan alla Bild: "Alla fine il Barcellona ha offerto una somma che rende la vendita di Lewandowski assolutamente sensata. Abbiamo ritenuto opportuno dare a Robert il permesso di andarsene".

L'ufficialità potrebbe arrivare già nel weekend, con l'attaccante polacco pronto a lasciare il ritiro dei tedeschi per aggregarsi alla formazione calatana. Lewandowski firmerà un contratto triennale con opzione per un quarto anno. Lewandowski dunque è pronto per il Barcellona. L'attaccante polacco aveva espresso pubblicamente la sua volontà di lasciare il Bayern Monaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro con il club tedesco che non aveva nessuna intenzione di lasciar partire il suo bomber anticipatamente. Il giocatore si è presentato regolarmente in ritiro in attesa di novità. Ora il via libera. Lewandowski oggi ha volto la sua ultima sessione di allenamento con il Bayern, tenendo un discorso di congedo ai compagni. dopo gli otto anni trascorsi in Baviera, e abbracciandoli uno per uno. C'è stato un abbraccio anche con l'allenatore Julian Nagelsmann.

