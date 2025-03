Leverkusen, rinnovo con clausola per Wirtz: City e Bayern alla finestra

È uno dei talenti più entusiasmanti del panorama calcistico mondiale e per questa ragione il Bayer Leverkusen vuole tenerselo stretto. Florian Wirtz ha solo 21 anni ma ha già fugato ogni dubbio sul suo conto: un futuro da campione assicurato. In questa stagione la stellina tedesca ha già messo insieme 15 gol e 16 assist, confermando quanto di buono fatto vedere l'anno scorso nella stagione trionfale del suo Leverkusen. Per queste regioni oggi la fila degli estimatori è lunghissima. Il contratto di Wirz scade nel 2027 e i dirigenti del Bayer vorrebbero rinnovarlo anche solo per avere una posizione di forza in una possibile trattativa per la sua cessione: l'opzione presentata al calciatore è un nuovo accordo con un aumento dell'ingaggio e una clausola rescissoria valida dalla prossima estate. Wirtz sta ancora riflettendo, tentato dalla corte di Bayern Monaco e Manchester City. Il Leverkusen ha anche messo in conto la possibilità di perdere il giocatore nella prossima sessione di mercato, ma il prezzo esposto in vetrina è da capogiro: 120 miloni di euro.