Dopo l'esonero di Steve Cooper è partita la caccia al nuovo allenatore in casa Leicester. La rosa dei candidati per prendere la guida delle Foxes, fa sapere il Telegraph, è composta dai seguenti nomi: Graham Potter, David Moyes e Ruud van Nistelrooy. L'olandese è in trattativa anche con l'Amburgo, club della seconda divisione tedesca.