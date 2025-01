Lega Pro, nuovo rinforzo per il Campobasso

Alessandro Martina, terzino sinistro classe 2000, originario della provincia di Brindisi è un calciatore del Campobasso, società che milita nel girone B della Lega Pro. Il giocatore approda in rossoblù dal Trapani con la formula del prestito e obbligo di riscatto. Martina è cresciuto calcisticamente nel Trapani, dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2019-2020. Successivamente ha arricchito il suo percorso con esperienze significative in squadre come Spal, Siena, Pistoiese e Ancona, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e la sua affidabilità in campo.