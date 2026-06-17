Lecce, Di Francesco confermato in panchina

Eusebio Di Francesco confermato sulla panchina del Lecce. Attraverso una nota il club giallorosso comunica di aver prolungato il contratto con l'allenatore pescarese: Di Francesco che grazie alla salvezza conquistata si era comunque visto rinnovare l'accordo fino al 30 giugno 2027, ha sottoscritto un nuovo accordo per tutta la stagione sportiva 2027/2028. "Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società" dichiara Di Francesco.
"Ringrazio per questo attestato di stima il presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il responsabile dell'Area tecnica della prima squadra, Stefano Trinchera. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell'ultima sfida casalinga con il Genoa e l'esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo", conclude il tecnico giallorosso.