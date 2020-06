Lazio, scontro in allenamento: per Milinkovic necessaria una risonanza al ginocchio

Milinkovic Savic si sottoporrà oggi pomeriggio alle 18 a una visita di controllo presso la clinica Paideia di Roma: per il centrocampista della Lazio è prevista infatti una risonanza magnetica per valutare le condizioni del ginocchio dopo un contrasto avvenuto ieri in allenamento con il portiere della Primavera biancoceleste Marco Alia. Stamani Milinkovic non ha terminato la seduta di lavoro a Formello (ha svolto solo la parte atletica e non ha disputato la partitella) per il persistere di un fastidio che al momento non crea comunque troppi allarmismi: il club, tuttavia, ha deciso di svolgere gli accertamenti del caso per fare immediata chiarezza sulla situazione.