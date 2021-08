Lazio, Pedro ora è ufficiale il suo passaggio dalla Roma

In gran segreto, ma questa mattina Pedro ha svolto le visite mediche con la Lazio in Paideia. Lo spagnolo ha ricevuto l'idoneita' sportiva e nel pomeriggio potrebbe essere già a Formello per il primo allenamento. Dalla Roma si libera a titolo gratuito e con i biancocelesti e firma un biennale. Indosserà la maglia numero 9.