"Rovella? È il capello biondo che esalta (ride, ndr). Sta facendo una grandissima stagione, è in una forma fisica stratosferica come tanti compagni di squadra. Sono felice per lui e spero che possa continuare così ancora a lungo. Faccio un appello al direttore Fabiani per rinnovare il contratto a Rovella”. Così il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, dal palco del salone del CONI durante la 41esima edizione del premio di cultura sportiva Beppe Viola.