Giornata di viste mediche per Arijon Ibrahimovic, pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista si è presentato a Villa Mafalda per le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro dal Bayern Monaco dopo aver giocato la prima metà della stagione al Frosinone.