Lazio, visite mediche per Daniel Maldini

27 Gen 2026 - 08:07

È il giorno di Daniel Maldini alla Lazio: dopo l'arrivo a Fiumicino, il trequartista ex Atalanta ha iniziato stamattina le visite mediche a Villa Mafalda, incoraggiato dal padre Paolo. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro (più bonus) con diritto di riscatto a 14 milioni, che diventerà obbligo in caso di qualificazione europea. Una volta apposta la firma sul contratto, il calciatore sarà immediatamente a disposizione di Maurizio Sarri.

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

