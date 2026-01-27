Lazio, visite mediche per Daniel Maldini

È il giorno di Daniel Maldini alla Lazio: dopo l'arrivo a Fiumicino, il trequartista ex Atalanta ha iniziato stamattina le visite mediche a Villa Mafalda, incoraggiato dal padre Paolo. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro (più bonus) con diritto di riscatto a 14 milioni, che diventerà obbligo in caso di qualificazione europea. Una volta apposta la firma sul contratto, il calciatore sarà immediatamente a disposizione di Maurizio Sarri.