Matias Vecino è in Italia da tanti anni, ma si vede ancora a lungo in Serie A. "Sono orgoglioso di essere così vicino a questo traguardo, dopo più di dieci anni in Italia. Ho vissuto un bel numero di partite in Serie A e spero di poterne giocare ancora tante altre", ha detto il centrocampista uruguaiano, vicino alle 300 presenze nel nostro campionato.