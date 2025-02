Lazio, slitta il rinnovo di contratto di Mandas

Il rinnovo di Chrīstos Mandas con la Lazio potrebbe slittare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il portiere greco avrebbe chiesto di giocare di più, motivo per cui le trattative per il prolungamento del contratto sarebbero in stallo. L'estremo difensore ellenico è in scadenza nel 2028, tuttavia si era parlato di un adeguamento dello stipendio e di un allungo sino al 2029. La concorrenza di Ivan Provedel e il poco spazio ottenuto avrebbero raffreddato i rapporti fra l'agente di Mandas e il direttore sportivo biancoceleste Fabiani.