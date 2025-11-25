Fiorentina, Dodò apre al rinnovo

La brutta notizia è l'infortunio rimediato contro la Juventus che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un mese, ma in casa Fiorentina arrivano anche belle notizie, proprio da Dodò, sulla questione rinnovo: dopo un confronto con il suo agente, infatti, il terzino brasiliano avrebbe dato segnali di apertura a un prolungamento dell'accordo con la società viola. L'idea di club e giocatore sarebbe quella di continuare insieme fino al 2028, con una possibile estensione per ulteriori due anni.