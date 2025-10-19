Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, Sarri: "Mercato? Per me a gennaio sarà libero"

19 Ott 2025 - 21:38

Maurizio Sarri si è soffermato sulla questione del mercato bloccato o no per la Lazio. "Sono venuto alla Lazio sentendomi dire che il mercato l'avrei fatto io per scoprire che era già chiuso. Ora mi stanno dicendo che va via chi decido io. Magari mi stanno prendendo per il c..., vedremo le prossime riunioni. L'obiettivo è creare le condizioni per una squadra competitiva ponendone le basi per livelli importanti, dalla prossima stagione. Le notizie che ho è che a gennaio potrebbe essere un mercato completamente libero. Per il resto, chiedete al presidente. Sarei il più contento del mondo se il primo gennaio i giocatori mi rendessero così soddisfatto che al presidente potrei rispondere: non mi serve nessuno", ha detto il tecnico biancoceleste.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

DICH CARNEVALI SASSUOLO 18/7 DICH

Carnevali: "Tutto fatto per Laurienté, Berardi resta..."

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:38
Lazio, Sarri: "Mercato? Per me a gennaio sarà libero"
21:10
Milan, Tare: "Assenze? Questa rosa fatta volutamente così"
20:38
Spezia: esonerato D'Angelo, arriva Guido Pagliuca
19:31
Lazio, Marusic: "Voglio dare ancora tanto per questa maglia"
18:05
Lazio, il ds Fabiani: "Rinforzi a gennaio? Faremo delle valutazioni"