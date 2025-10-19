Lazio, Sarri: "Mercato? Per me a gennaio sarà libero"

Maurizio Sarri si è soffermato sulla questione del mercato bloccato o no per la Lazio. "Sono venuto alla Lazio sentendomi dire che il mercato l'avrei fatto io per scoprire che era già chiuso. Ora mi stanno dicendo che va via chi decido io. Magari mi stanno prendendo per il c..., vedremo le prossime riunioni. L'obiettivo è creare le condizioni per una squadra competitiva ponendone le basi per livelli importanti, dalla prossima stagione. Le notizie che ho è che a gennaio potrebbe essere un mercato completamente libero. Per il resto, chiedete al presidente. Sarei il più contento del mondo se il primo gennaio i giocatori mi rendessero così soddisfatto che al presidente potrei rispondere: non mi serve nessuno", ha detto il tecnico biancoceleste.