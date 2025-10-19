Logo SportMediaset

Sampdoria, Foti "vero" allenatore: affiancato da Gregucci perché senza patentino

19 Ott 2025 - 22:51

Sarà Angelo Gregucci l'allenatore con patentino che guiderà ufficialmente la Sampdoria al posto dell'esonerato Massimo Donati. Ma di fatto il vero allenatore sarà Salvatore Foti, che aveva bisogno di avere al suo fianco un allenatore col patentino non avendo lui quello per guidare da tecnico in prima una formazione di serie B: ufficialmente sarà allenatore in seconda. Gregucci già faceva parte dello staff tecnico nella parte finale della scorsa stagione come collaboratore di Alberico Evani e Attilio che erano allenatore e vice. La novità è la presenza nello staff di Gregucci e Foti dell'ex calciatore della Samp Nicola Pozzi, dal 2009 al 2014, e nella passata stagione allenatore della Primavera della Carrarese. Il primo allenamento al 'Mugnaini' di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre.

