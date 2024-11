LAZIO, PEDRO: "RINNOVO? VEDREMO A FINE STAGIONE"

Pedro è il grande protagonista dell'inizio di stagione della Lazio. Il calciatore spagnolo è però in scadenza con i biancocelesti, motivo per cui si sta iniziando a pensare al rinnovo: "Mi sento bene e sono in un bel momento. Quanto al rinnovo, non ne abbiamo ancora parlato seriamente; per ora non è una priorità - ha spiegato Pedro ai microfoni di Tuttomercatoweb -. Ne ho discusso spesso con il mister, e il presidente ci scherza dicendomi 'devi continuare, ora stai bene'. Vedremo come si chiuderà la stagione, poi decideremo insieme".