In casa Lazio l'attenzione è concentrata sui riscatti dei giocatori arrivati in prestito la stagione scorsa e sui rinnovi. Nei giorni scorsi è stata formalizzata l'intesa con Christos Mandas, mentre la trattativa per Adam Marusic ha subito una frenata col club comunque in possesso di un'opzione per prolungare automaticamente di un anno. Restano infine in stand-by il futuro in biancoceleste di Pedro e Matias Vecino.