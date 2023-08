Lazio, nuovo caso Luis Alberto: colpa di un premio non pagato. E non va a Birmingham con la squadra 

LAZIO

Non c'è tregua in casa biancoceleste: altro malumore per lo spagnolo che ha saltato il doppio allenamento di ieri.

Finito, almeno ufficialmente, un caso ecco che se ne apre un altro. In casa Lazio non c'è un attimo di tregua: dopo la pace pubblica tra Sarri e Lotito con tanto di comunicato, a ritornare di moda è il malumore di Luis Alberto. Lo spagnolo, che appena una settimana fa era esploso sui social, questa volta ha direttamente abbandonato il centro sportivo laziale. Al mancato rinnovo di contratto si è aggiunto un presunto premio non riconosciuto dal presidente biancoceleste da circa 140 mila euro.

Il 30enne, furioso, riferisce il Corriere dello Sport, ha così saltato ieri la doppia seduta a Formello e non è partito nemmeno stamattina con la squadra in direzione Birmingham in vista dell'amichevole di domani sera con l'Aston Villa. L'atteggiamento di Luis Alberto avrebbe fatto andare su di giri pure Lotito, il quale avrebbe minacciato decisioni clamorose e provvedimenti punitivi nei confronti del fantasista iberico. Poi è entrato in azione Angelo Fabiani, ds in pectore della Lazio per cercare di portare chiarezza: la missione è ancora in corso, le prossime ore saranno decisive.