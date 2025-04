Lazio, Lotito: "Rinnoveremo il contratto a Baroni. Finalmente ha capito l'importanza del turn over"

"Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, come riporta Il Messaggero:"Isaksen? Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco".