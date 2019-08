Andrea Petagna è in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi per rinforzare l'attacco della Lazio. La punta della Spal non è sul mercato e gli estensi potrebbero chiedere 15-20 milioni per lasciarlo eventualmente partire. Ma non è escluso che l'affare si concretizzi negli ultimi giorni di trattative secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.