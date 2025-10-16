Bologna: permanenza di Lucumi in dubbio, si studiano le alternative

Rimane in dubbio, anche a un mese e mezzo dalla chiusura del calciomercato, la permanenza di Jhon Lucumi al Bologna: il difensore in estate era stato vicino al trasferimento al Sunderland che aveva offerto un contratto quadriennale a 3 milioni a stagione. La trattativa era poi saltata per le strette tempistiche e Lucumi è rimasto a Bologna. Nonostante i felsinei abbiano offerto al giocatore una nuova proposta di contratto, non si esclude che a gennaio possa essere comunque addio.