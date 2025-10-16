Logo SportMediaset
Bologna: permanenza di Lucumi in dubbio, si studiano le alternative

16 Ott 2025 - 20:00
Rimane in dubbio, anche a un mese e mezzo dalla chiusura del calciomercato, la permanenza di Jhon Lucumi al Bologna: il difensore in estate era stato vicino al trasferimento al Sunderland che aveva offerto un contratto quadriennale a 3 milioni a stagione. La trattativa era poi saltata per le strette tempistiche e Lucumi è rimasto a Bologna. Nonostante i felsinei abbiano offerto al giocatore una nuova proposta di contratto, non si esclude che a gennaio possa essere comunque addio. 

Sartori e Di Vaio percepiscono il pericolo di perdere una pedina importante e studiano le alternative: sul taccuino della dirigenza ci sarebbero Otavio del Paris FC, Leysen dell'Union Saint Gilloise, Niakaté del Braga e Rafa Marin del Villarreal, tutti nomi che potrebbero costituire una valida alternativa in caso di partenza del difensore colombiano. 

