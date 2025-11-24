Echeverri torna al City? Guardiola: "Chiedete al suo agente..."

L'avventura di Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen non sta andando come programmato. L'argentino, di proprietà del Manchester City e trasferitosi in prestito quest'estate in Germania, non sta trovando spazio: soltanto poco meno di 300 minuti in campo fin qui. Uno scarso utilizzo che ha aperto anche all'ipotesi di un'interruzione anticipata del prestito. Guardiola si è espresso così sull'argomento: "Abbiamo un'enorme stima per Echeverri come giocatore. Non so cosa sia successo a Leverkusen, bisogna chiederlo al suo agente". In estate anche la Roma si era interessata all'argentino che però, in accordo con il City, aveva preferito il Leverkusen.