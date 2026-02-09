Il Milan non rinuncia ad Andrej Kostic: la strategia per l'estate
Il Milan accelera per blindare Andrej Kostic, il gioiello classe 2007 del Partizan Belgrado. Dopo il muro alzato dai serbi a gennaio (richiesta di 10 milioni), i rossoneri sono al lavoro per chiudere l'affare a cifre più contenute: l'obiettivo è un accordo da 5 milioni di euro più bonus per bloccare il diciannovenne montenegrino già nelle prossime settimane, evitando così un'asta estiva con le big europee. Lo scrive il Corriere dello Sport.