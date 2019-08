Il Malaga va l'attacco della Lazio per Jony, "Ci sono club che vogliono approfittare della situazione in cui ci troviamo e presentare offerte di m... per i nostri giocatori - ha detto il presidente Al Thani in un'intervista a Marca - Non lo permetterò. Il caso di Jony è nelle mani dei nostri avvocati, Non gli daremo il transfer, vogliamo i 12 previsti dalla sua clausola."