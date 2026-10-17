Milan e Juve attente: Brahim Diaz può lasciare il Real Madrid

Con Mourinho che ha bloccato la cessione di Endrick (il gol alla Roma la rende ancora più improbabile), a lasciare il Real Madrid a gennaio potrebbe essere un nome a sorpresa. Parliamo di Brahim Diaz che ormai non entra in campo da oltre un mese con i Blancos. Il marocchino è finito indietro nelle gerarchie e adesso potrebbe essere lui a doversi cercare un'altra sistemazione per avere più spazio.