David brilla, l'Atletico Madrid ha già deciso: la Juve incassa 25 milioni

Un impatto travolgente e ben oltre le aspettative: sono bastati pochi match a Jonathan David per conquistare l'Atletico Madrid e convincere la dirigenza dei Colchoneros a pianificarne l'acquisto a titolo definitivo dalla Juventus. Arrivato nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato in prestito temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2027, l'attaccante canadese classe 2000 ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che gli ha concesso Diego Simeone, complici anche il ritardo di condizione di Julián Álvarez e lo stop di Alexander Sørloth. In Liga il suo bilancio è già di 3 gol e 2 assist in 6 presenze (per un totale di 251 minuti giocati), dimostrando una straordinaria reattività e una perfetta integrazione negli schemi del Cholo.