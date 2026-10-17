David brilla, l'Atletico Madrid ha già deciso: la Juve incassa 25 milioni

Un impatto travolgente e ben oltre le aspettative: sono bastati pochi match a Jonathan David per conquistare l'Atletico Madrid e convincere la dirigenza dei Colchoneros a pianificarne l'acquisto a titolo definitivo dalla Juventus. Arrivato nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato in prestito temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2027, l'attaccante canadese classe 2000 ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che gli ha concesso Diego Simeone, complici anche il ritardo di condizione di Julián Álvarez e lo stop di Alexander Sørloth. In Liga il suo bilancio è già di 3 gol e 2 assist in 6 presenze (per un totale di 251 minuti giocati), dimostrando una straordinaria reattività e una perfetta integrazione negli schemi del Cholo.
A confermare quanto l'ex Lille sia diventato centrale nei meccanismi della squadra sono state anche le parole di grande stima spese dal Cholo dopo il successo per 2-0 contro il Manchester United in Champions League: "Ha avuto un impatto enorme sulla squadra. David ha qualcosa che prima non avevamo: è un attaccante che si muove naturalmente verso destra e svolge un grande lavoro difensivo per la squadra."
Le cifre del riscatto
Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Relevo, l'Atletico starebbe già valutando seriamente di esercitare l'opzione d'acquisto concordata con i bianconeri e avrebbe già inserito nei propri programmi finanziari i fondi necessari. Il club spagnolo proverà eventualmente a trattare i dettagli con la Juventus, ma la cifra è 25 milioni, come conferma il comunicato ufficiale diffuso dalla Juve al momento del trasferimento: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".
In attesa del riscatto formale, il cartellino del giocatore resta di proprietà della società bianconera, che attende gli sviluppi di un'operazione destinata a incidere positivamente anche sulle proprie future strategie di mercato.