Lazio, fiducia a Baroni: Lotito "congela" i premi e chiede finale top

La debacle di Bologna ha lasciato strascichi nel mondo Lazio. Non è bastata una stagione costantemente al di sopra delle aspettative (i biancocelesti sono in piena lotta per il quarto posto e devono giocare un quarto di finale di Europa League alla portata contro il Bodo Glimt) per salvare dalle critiche Marco Baroni dopo la rovinosa sconfitta. Il tecnico è finito nel mirino di tifosi e opinione pubblica e, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero stati anche colloqui con il presidente. Lotito ha chiesto al tecnico ex Verona e alla squadra un finale di stagione al top. E, nel frattempo, avrebbe messo in stand-by i discorsi riguardo i premi legati ai risultati di squadra. Solitamente discussi in questo periodo, Lotito ha preferito rimandare, chiedendo massima concentrazione sul rush finale tra campionato e coppe.