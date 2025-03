Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato di Baroni al Messaggero: "È in discussione? No, oggi non lo è, ma io sono come il progettista di una macchina. Aspetto la fine della corsa per vedere se c’è un pezzo che non va. Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico. Le somme del lavoro verranno tirate a giugno".